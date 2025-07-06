В Перми резко выросли цены на организацию свадеб

В Перми летом 2025 года выросли цены на свадебные услуги. По сравнению с летом прошлого года в среднем смета на организацию праздника увеличилась на 30%. Об этом URA.RU сообщила пермский свадебный организатор Анастасия Кустова.
«Относительно 2024 года общая смета на свадьбу выросла примерно на 30%. Кроме того, мы проводили финансовый анализ наших проектов 2024 года и высчитали, что в среднем затраты на свадьбу превышают желаемый бюджет молодоженов на 20%», — рассказала Анастасия Кустова корреспонденту агентства.
Собеседница агентства отметила, что подорожали все статьи затрат: от кейтеринга до технического обеспечения и декора. Дело не в завышении цен организаторами свадеб. По словам пермячки, это миф. Основная причина заключается в том, что молодожены, планируя свадьбу, не ориентируются в ценообразовании на event-рынке. «Это как с ремонтом. Он всегда выходит дороже, чем мы изначально планировали потратиться», — отметила Анастасия Кустова.
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