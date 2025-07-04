Москвичи массово жалуются на проблемы с интернетом

Жители Москвы массово столкнулись с перебоями в работе интернета. Об этом сообщил сервис мониторинга downdetector. За последние сутки пользователи оставили более 20 тысяч жалоб на различные неполадки.
«Жалоб — много (час: 3707, сутки: 20294)», — сообщил сервис downdetector. Согласно данным ресурса, подавляющее большинство сообщений касалось полного отсутствия доступа к сети — таких случаев зафиксировано 91% от общего числа обращений. Еще 5% пользователей рассказали о сбоях в работе мобильных приложений.
Ранее сообщалось, что у детектора отслеживания сбоев «Сбой РФ» произошла ошибка 502. Проблема отслеживается как через мобильную связь, и на WI-FI.
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