Москвичи массово жалуются на проблемы с интернетом

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В Москве проблемы с интернетом
В Москве проблемы с интернетом Фото:

Жители Москвы массово столкнулись с перебоями в работе интернета. Об этом сообщил сервис мониторинга downdetector. За последние сутки пользователи оставили более 20 тысяч жалоб на различные неполадки.

«Жалоб — много (час: 3707, сутки: 20294)», — сообщил сервис downdetector. Согласно данным ресурса, подавляющее большинство сообщений касалось полного отсутствия доступа к сети — таких случаев зафиксировано 91% от общего числа обращений. Еще 5% пользователей рассказали о сбоях в работе мобильных приложений.

В Москве сбои в работе Интернета
В Москве сбои в работе Интернета
Фото:

Ранее сообщалось, что у детектора отслеживания сбоев «Сбой РФ» произошла ошибка 502. Проблема отслеживается как через мобильную связь, и на WI-FI.

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Жители Москвы массово столкнулись с перебоями в работе интернета. Об этом сообщил сервис мониторинга downdetector. За последние сутки пользователи оставили более 20 тысяч жалоб на различные неполадки. «Жалоб — много (час: 3707, сутки: 20294)», — сообщил сервис downdetector. Согласно данным ресурса, подавляющее большинство сообщений касалось полного отсутствия доступа к сети — таких случаев зафиксировано 91% от общего числа обращений. Еще 5% пользователей рассказали о сбоях в работе мобильных приложений. Ранее сообщалось, что у детектора отслеживания сбоев «Сбой РФ» произошла ошибка 502. Проблема отслеживается как через мобильную связь, и на WI-FI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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