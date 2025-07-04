В ХМАО дом, пострадавший от взрыва из-за неудавшегося теракта, восстановят раньше срока

Дом в ХМАО, разрушенный во время неудавшегося теракта, восстановят раньше срока
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Пострадавший при теракте дом в Ханты-Мансийске отремонтируют осенью 2025 года.
Пострадавший при теракте дом в Ханты-Мансийске отремонтируют осенью 2025 года. Фото:

В Ханты-Мансийске дом на улице Промышленной, разрушенный взрывом во время неудавшегося теракта, восстановят в середине сентября. По контракту подрядчик должен был завершить работы к декабрю, но губернатор Югры Руслан Кухарук поручил ускорить ремонт. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Решение, которое мы приняли в тот же вечер, когда случилось чрезвычайное происшествие, — восстановление будет реализовано за счет средств бюджета. Сегодня эти мероприятия важно выполнить в те сроки, которые определены — до середины сентября», — приводит слова губернатора telegram-канал Стройкомплекса Югры.

По словам первого заместителя главы Ханты-Мансийска Натальи Дунаевской, работы идут с опережением графика. Уже завершена замена окон, систем теплоснабжения, электросетей и фасада, продолжается отделка мест общего пользования и укладка плитки. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры раньше запланированного срока.

Ранее URA.RU писало, что 12 апреля в доме на улице Промышленной прогремел взрыв, вызвавший пожар и разрушения. Следствие установило, что причиной стала неудачная попытка сборки взрывного устройства, которую осуществляли участники теракта, организованного украинскими спецслужбами. В результате пострадали пять человек, были эвакуированы 35 жильцов, разрушены квартиры и имущество.

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В Ханты-Мансийске дом на улице Промышленной, разрушенный взрывом во время неудавшегося теракта, восстановят в середине сентября. По контракту подрядчик должен был завершить работы к декабрю, но губернатор Югры Руслан Кухарук поручил ускорить ремонт. Решение было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «Решение, которое мы приняли в тот же вечер, когда случилось чрезвычайное происшествие, — восстановление будет реализовано за счет средств бюджета. Сегодня эти мероприятия важно выполнить в те сроки, которые определены — до середины сентября», — приводит слова губернатора telegram-канал Стройкомплекса Югры. По словам первого заместителя главы Ханты-Мансийска Натальи Дунаевской, работы идут с опережением графика. Уже завершена замена окон, систем теплоснабжения, электросетей и фасада, продолжается отделка мест общего пользования и укладка плитки. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры раньше запланированного срока. Ранее URA.RU писало, что 12 апреля в доме на улице Промышленной прогремел взрыв, вызвавший пожар и разрушения. Следствие установило, что причиной стала неудачная попытка сборки взрывного устройства, которую осуществляли участники теракта, организованного украинскими спецслужбами. В результате пострадали пять человек, были эвакуированы 35 жильцов, разрушены квартиры и имущество.
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