В Перми завершается строительство тоннеля под Транссибом

В Перми строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерской вышло на финальную стадию. Движение по нему откроют к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Готовность работ составляет уже 91%. Сейчас рабочие благоустраивают территорию, делают тротуары и внутреннюю отделку тоннеля №2 (левый, если ехать на Парковый), а также устанавливают канализационную насосную станцию для ливневой канализации», — говорится в сообщении.
Новая транспортная артерия станет самым протяженным в России тоннелем, построенным по технологии микротоннелирования под действующей железной дорогой. Его длина составляет 87 метров, а высота — 5,25 метра. В рамках строительства были переустроены инженерные сети, выполнено устройство стартового и приемного котлованов, проведено укрепление грунтов и монтаж защитного экрана для будущего тоннеля. Также специалисты выполнили выемку грунта и возведение постоянных конструкций.
После открытия движения по новому тоннелю жители Перми смогут напрямую проезжать между Дзержинским районом и центром города, минуя трамвайные пути и встречные потоки. Новый тоннель, а также реконструкция улицы 2-й Шоссейной и строительство тоннеля на улице Углеуральской повысят транспортную связанность одного из самых загруженных узлов Перми, что особенно важно для развивающихся микрорайонов и строящейся многофункциональной арены.
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