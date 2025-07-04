В Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку

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Посадка прошла благополучно
Посадка прошла благополучно Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia столкнулся с птицей при заходе на посадку в аэропорту Большое Савино (Пермь) 3 июля. Об этом сказано в telegram-канале Aviaincident.

«Столкновение самолёта с птицей на высоте 400 футов, при заходе на посадку в аэропорт назначения Пермь, Большое Савино, Россия», — сказано в сообщении. Уточняется, что борт приземлился благополучно, несмотря на происшествие.

На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что 3 июля был только один рейс этой авиакомпании из Санкт-Петербурга. Посадка была совершена в 6:44. Изменений в расписании из-за инцидента не было.

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Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia столкнулся с птицей при заходе на посадку в аэропорту Большое Савино (Пермь) 3 июля. Об этом сказано в telegram-канале Aviaincident. «Столкновение самолёта с птицей на высоте 400 футов, при заходе на посадку в аэропорт назначения Пермь, Большое Савино, Россия», — сказано в сообщении. Уточняется, что борт приземлился благополучно, несмотря на происшествие. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что 3 июля был только один рейс этой авиакомпании из Санкт-Петербурга. Посадка была совершена в 6:44. Изменений в расписании из-за инцидента не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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