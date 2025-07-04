В Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку

Посадка прошла благополучно
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia столкнулся с птицей при заходе на посадку в аэропорту Большое Савино (Пермь) 3 июля. Об этом сказано в telegram-канале Aviaincident.
«Столкновение самолёта с птицей на высоте 400 футов, при заходе на посадку в аэропорт назначения Пермь, Большое Савино, Россия», — сказано в сообщении. Уточняется, что борт приземлился благополучно, несмотря на происшествие.
На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что 3 июля был только один рейс этой авиакомпании из Санкт-Петербурга. Посадка была совершена в 6:44. Изменений в расписании из-за инцидента не было.
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