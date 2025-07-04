Многотысячное шествие в поддержку Карапетяна идет к зданию, где его держат

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Участники митинга в поддержку Карапетяна направляются к зданию изолятора СНБ Армении
Участники митинга в поддержку Карапетяна направляются к зданию изолятора СНБ Армении Фото:
новость из сюжета
В Ереване проходит митинг в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна

В Ереване участники шествия в поддержку арестованного бизнесмена, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель.

«Участники акции направляются к зданию изолятора Службы национальной безопасности Армении, где содержится предприниматель», — сообщил «Sputnik Армения». В первых рядах шествия идут брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян, а также архиепископ Езрас — глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.

К ним присоединились члены семьи и представители духовенства. Многие демонстранты несут плакаты с портретом Карапетяна и надписью «Mer dzevov» («По-своему»). По словам собравшихся, они таким образом выражают несогласие с уголовным преследованием предпринимателя и требуют его освобождения.

Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его заявления в защиту Армянской Апостольской Церкви, сделанные накануне.

Карапетян всегда поддерживал Армянскую церковь и народ. Он также заявлял: «Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему будем во всем этом участвовать».

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В Ереване участники шествия в поддержку арестованного бизнесмена, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна направляются от парка Seasons к зданию изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Там сейчас содержится предприниматель. «Участники акции направляются к зданию изолятора Службы национальной безопасности Армении, где содержится предприниматель», — сообщил «Sputnik Армения». В первых рядах шествия идут брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян, а также архиепископ Езрас — глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. К ним присоединились члены семьи и представители духовенства. Многие демонстранты несут плакаты с портретом Карапетяна и надписью «Mer dzevov» («По-своему»). По словам собравшихся, они таким образом выражают несогласие с уголовным преследованием предпринимателя и требуют его освобождения. Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его заявления в защиту Армянской Апостольской Церкви, сделанные накануне. Карапетян всегда поддерживал Армянскую церковь и народ. Он также заявлял: «Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему будем во всем этом участвовать».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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