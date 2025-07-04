04 июля 2025

Молодой водитель иномарки погиб в массовом ДТП на трассе под Суксуном. Видео

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Вероятно, погибший не учел дорожные условия (архивное фото)
Вероятно, погибший не учел дорожные условия (архивное фото) Фото:

На территории Прикамья в ДТП с участием трех автомобилей погиб молодой водитель Chery Tiggo 7. Авария произошла в Суксунском округе днем 4 июля на участке федеральной трассы М-12 «Восток», передает краевая Госавтоинспекция.

«Предварительно, <...> водитель 2000 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением водителя 1969 года рождения. Затем Chery отбросило в двигавшийся в попутном направлении Ford Focus под управлением водителя 1960 года рождения. В результате <...> водитель автомобиля Chery получил смертельную травму», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.

Движение на участке было осложнено из-за аварии. По факту инцидент проводится проверка.

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На территории Прикамья в ДТП с участием трех автомобилей погиб молодой водитель Chery Tiggo 7. Авария произошла в Суксунском округе днем 4 июля на участке федеральной трассы М-12 «Восток», передает краевая Госавтоинспекция. «Предварительно, <...> водитель 2000 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением водителя 1969 года рождения. Затем Chery отбросило в двигавшийся в попутном направлении Ford Focus под управлением водителя 1960 года рождения. В результате <...> водитель автомобиля Chery получил смертельную травму», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. Движение на участке было осложнено из-за аварии. По факту инцидент проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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