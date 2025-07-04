04 июля 2025

Умер легендарный актер Макмэхон, известный за роль в «Зачарованных»

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер долгое время боролся с раком
Актер долгое время боролся с раком Фото:

Актер Джулиан Макмэхон, известный по роли в «Зачарованных», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили близкие актера.

«С открытым сердцем я хочу заявить, что мой любимый муж Джулина Макмэхон скончался после отважной борьбы с раком», — сообщила Deadline супруга актера Келли Макмэхон. Близкие отметили, что он очень любил свою семью, поклонников и работу и хотел дарить радость как можно большему числу людей.

Макмэхон был известен по ролям в таких фильмах, как «Части тела», «Фантастическая четверка», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Подтяжка» и другим. Родные попросили поклонников, кому он принес радость, продолжать радоваться жизни и вспоминать его.

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Актер Джулиан Макмэхон, известный по роли в «Зачарованных», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили близкие актера. «С открытым сердцем я хочу заявить, что мой любимый муж Джулина Макмэхон скончался после отважной борьбы с раком», — сообщила Deadline супруга актера Келли Макмэхон. Близкие отметили, что он очень любил свою семью, поклонников и работу и хотел дарить радость как можно большему числу людей. Макмэхон был известен по ролям в таких фильмах, как «Части тела», «Фантастическая четверка», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Подтяжка» и другим. Родные попросили поклонников, кому он принес радость, продолжать радоваться жизни и вспоминать его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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