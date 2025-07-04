Ограничения связаны с электромонтажными работами
В Губкинской (ЯНАО) с 5 по 10 июля будет временно ограничено движение на нескольких участках дорог в 1-м микрорайоне. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Уважаемые губкинцы, обращаем ваше внимание! В первом микрорайоне с 5 июля по 10 июля будет временно ограничено движение на участках автодороги согласно прилагаемым схемам», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Согласно карте, будет перекрыт проезд с улицы Ямальской к домам под номерами 30, 40 и 41. Также будет ограничен путь по дороге в районе дома №43. Причиной этому стали электромонтажные работы.
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