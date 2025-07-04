04 июля 2025

В Березниках подрядчик сорвал сроки капитального ремонта школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть работ все-таки была сделана
Часть работ все-таки была сделана Фото:

В Березниках (Пермский край) подрядчик не выполнил условия контракта по капитальному ремонту школы №3, сорвав сроки сдачи объекта. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Казаченко. По его словам, договор с недобросовестной организацией уже расторгнут, а информация о фирме направлена в УФАС для внесения в специальный реестр.

«В связи с нарушением сроков и невыполнением работ договор с подрядчиком расторгнут, документы переданы в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — объяснил мэр в своем telegram-канале. Казаченко уточнил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными участниками новых торгов, чтобы как можно скорее выбрать нового исполнителя и возобновить ремонтные работы.

Накануне ситуацию с ремонтом школы на месте оценила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Вместе с окружным главой она осмотрела объект. В здании на данный момент выполнена черновая отделка стен и полов во многих кабинетах второго и третьего этажей, завершен демонтаж перегородок и дверных проемов, а также частично произведены работы по ремонту кровли. Власти подчеркивают, что дальнейшее продвижение проекта зависит от оперативного выбора нового подрядчика и возобновления строительных работ.

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В Березниках (Пермский край) подрядчик не выполнил условия контракта по капитальному ремонту школы №3, сорвав сроки сдачи объекта. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Казаченко. По его словам, договор с недобросовестной организацией уже расторгнут, а информация о фирме направлена в УФАС для внесения в специальный реестр. «В связи с нарушением сроков и невыполнением работ договор с подрядчиком расторгнут, документы переданы в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — объяснил мэр в своем telegram-канале. Казаченко уточнил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными участниками новых торгов, чтобы как можно скорее выбрать нового исполнителя и возобновить ремонтные работы. Накануне ситуацию с ремонтом школы на месте оценила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Вместе с окружным главой она осмотрела объект. В здании на данный момент выполнена черновая отделка стен и полов во многих кабинетах второго и третьего этажей, завершен демонтаж перегородок и дверных проемов, а также частично произведены работы по ремонту кровли. Власти подчеркивают, что дальнейшее продвижение проекта зависит от оперативного выбора нового подрядчика и возобновления строительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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