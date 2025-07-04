В Перми поджигатель устроил пожар в многоквартирном доме

В ночь на 5 июля в Кировском районе Перми при пожаре в подъезде многоквартирного дома спасли 10 человек, включая двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в доме по улице Ласьвинская поступило 4 июля в 01:04. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение в тамбуре подъезда на первом этаже многоквартирного жилого дома. Газодымозащитники при помощи спасустройств вывели на свежий воздух двух детей и 8 взрослых. Никто не пострадал. Возгорание произошло из-за поджога картона и личных вещей в тамбуре подъезда», — говорится в telegram-канале ведомства.
Открытое горение локализовано в 1:22, а полностью ликвидировано к 1:23. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. В операции участвовали 9 сотрудников пожарной охраны и 2 единицы техники. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 3 июля жильцов многоэтажного дома по улице Костычева в Перми эвакуировали. На третьем этаже горела автомобильная шина. По данным регионального МЧС, причиной происшествия стал умышленный поджог.
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