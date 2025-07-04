За день пермяки отдали мошенникам более 16 млн рублей

За последние сутки жители Перми стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности около 16,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД своем официальном telegram-канале.
«Одной из пострадавших стала 70-летняя жительница Кировского района Перми. Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении 1,2 млн рублей. В течение нескольких дней в мессенджерах ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, силовых ведомств, центрального банка. По их указаниям пенсионерка сняла все сбережения и передала деньги таксисту, который приехал к ее дому. Потерпевшая покорно исполняла всех их требования. Со своих счетов женщина в общей сложности сняла 1 млн 200 тысяч рублей и по указанию аферистов передала их подъехавшему к дому таксисту», — отметили в полиции.
Правоохранители оперативно установили личность водителя такси. Он рассказал, что оставил полученную посылку по указанному адресу и передал неизвестному мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой. Ведется розыск подозреваемых.
Аналогичный случай произошел с 76-летней жительницей Индустриального района Перми. По информации МВД, ей сначала позвонили на стационарный телефон и сообщили о якобы проводимых ремонтных работах на линии связи. Позже с ней связался лжесотрудник силового ведомства, заявивший, что ее персональные данные оказались в руках мошенников, и теперь ее сбережения находятся под угрозой. Женщина сняла 600 тысяч рублей и передала их курьеру. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
В полиции подчеркнули, что за минувшие сутки в регионе зарегистрированы многочисленные случаи телефонного мошенничества, жертвами которых стали как пожилые, так и молодые жители края. Поверив в россказни аферистов люди лишились в общей сложности почти 16,5 млн рублей.
Правоохранители отмечают, что злоумышленники применяют сложные методы психологического воздействия, с которыми сложно справиться многим гражданам. «Телефонное мошенничество превратилось в настоящее бедствие. Преступники используют методы психологического давления, противостоять которым может не каждый. Поэтому самый надежный способ — вообще не начинать с ними разговор», — говорится в сообщении МВД.
В ведомстве рекомендуют установить на смартфон специальные сервисы для проверки номеров. Такие приложения определяют, кто звонит, и подсказывают, как действовать в случае подозрительного контакта.
Кроме того, полицейские напоминают: сотрудники государственных органов никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не просят передавать личные данные или коды из СМС. МВД советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не разглашать конфиденциальную информацию посторонним лицам и при выявлении мошенников блокировать их аккаунты, а также сообщать о подозрительных звонках знакомым и администраторам мессенджеров.
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