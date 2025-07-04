В Кольцово массово задерживают рейсы

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Самолеты не могут вылететь в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Нижневартовск. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Так, рейсы «Победы», «России» и Smartavia не могут вылететь в Санкт-Петербург уже порядка 9 часов. Все три борта должны были уйти на взлет еще ранним утром.
«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — следует из telegram-канала Пулково.
Переносы рейсов наблюдаются и у «Уральских авиалиний» из уральской столицы в Сочи и Минеральные воды. Задержки небольшие — от получаса до двух часов.
«Причина (задержек) — последствия ограничений воздушного пространства в Пулково. А также уход предыдущих рейсов на запасные аэродромы», — сообщили URA.RU представители «Уральских авиалиний».
Рейс авиакомпании Red Wings в Нижневартовск задержан на 8,5 часов. Как сообщили в авиакомпании, причина — задержка предыдущего рейса из-за закрытия воздушного поля.
Накануне работа аэропорта Пулково была ограничена из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Из-за этого десятки рейсов в разные города Росссии (в том числе и в Екатеринбург) были задержаны или отменены. На данный момент ограничения в питерском аэропорту сняты.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям авиакомпаний. Ответ ожидается.
Обновлено в 14:28. В пятый абзац был добавлен комментарий «Уральских авиалиний».
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