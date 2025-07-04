04 июля 2025

В Кольцово массово задерживают рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержка некоторых рейсов составляет больше восьми часов
Задержка некоторых рейсов составляет больше восьми часов Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Самолеты не могут вылететь в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Нижневартовск. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Так, рейсы «Победы», «России» и Smartavia не могут вылететь в Санкт-Петербург уже порядка 9 часов. Все три борта должны были уйти на взлет еще ранним утром.

«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — следует из telegram-канала Пулково. 

Переносы рейсов наблюдаются и у «Уральских авиалиний» из уральской столицы в Сочи и Минеральные воды. Задержки небольшие — от получаса до двух часов.

«Причина (задержек) — последствия ограничений воздушного пространства в Пулково. А также уход предыдущих рейсов на запасные аэродромы», — сообщили URA.RU представители «Уральских авиалиний». 

Рейс авиакомпании Red Wings в Нижневартовск задержан на 8,5 часов. Как сообщили в авиакомпании, причина — задержка предыдущего рейса из-за закрытия воздушного поля. 

Накануне работа аэропорта Пулково была ограничена из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Из-за этого десятки рейсов в разные города Росссии (в том числе и в Екатеринбург) были задержаны или отменены. На данный момент ограничения в питерском аэропорту сняты.

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям авиакомпаний. Ответ ожидается. 

Обновлено в 14:28. В пятый абзац был добавлен комментарий «Уральских авиалиний».

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Самолеты не могут вылететь в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Нижневартовск. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Так, рейсы «Победы», «России» и Smartavia не могут вылететь в Санкт-Петербург уже порядка 9 часов. Все три борта должны были уйти на взлет еще ранним утром. «Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — следует из telegram-канала Пулково.  Переносы рейсов наблюдаются и у «Уральских авиалиний» из уральской столицы в Сочи и Минеральные воды. Задержки небольшие — от получаса до двух часов. «Причина (задержек) — последствия ограничений воздушного пространства в Пулково. А также уход предыдущих рейсов на запасные аэродромы», — сообщили URA.RU представители «Уральских авиалиний».  Рейс авиакомпании Red Wings в Нижневартовск задержан на 8,5 часов. Как сообщили в авиакомпании, причина — задержка предыдущего рейса из-за закрытия воздушного поля.  Накануне работа аэропорта Пулково была ограничена из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Из-за этого десятки рейсов в разные города Росссии (в том числе и в Екатеринбург) были задержаны или отменены. На данный момент ограничения в питерском аэропорту сняты. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям авиакомпаний. Ответ ожидается.  Обновлено в 14:28. В пятый абзац был добавлен комментарий «Уральских авиалиний».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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