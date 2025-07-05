Из аэропорта Пулково не могут вылететь десятки рейсов из-за атаки БПЛА

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Задерживаются как внутренние, так и внешние рейсы
Задерживаются как внутренние, так и внешние рейсы Фото:

Несколько десятков авиарейсов задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга. Ограничения ввели из-за атаки дронов ВСУ на территорию Ленобласти. Информацию о задержке разместили на онлайн-табло авиагавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в telegram-канале представителей Росавиации.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, задержки затронули как внутренние, так и международные рейсы. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Уфу и Омск. Кроме того, задержаны рейсы в Дубай, Ташкент, Хургаду и Алматы. О сроках снятия ограничений и восстановлении работы аэропорта пока не сообщается.

Ранее появилась информация о массовой атаке дронов на территории России. БПЛА заметили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ленинградской, Смоленской, Воронежской, Тверской и других областях. URA.RU следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.

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Несколько десятков авиарейсов задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга. Ограничения ввели из-за атаки дронов ВСУ на территорию Ленобласти. Информацию о задержке разместили на онлайн-табло авиагавани. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в telegram-канале представителей Росавиации. Согласно данным онлайн-табло Пулково, задержки затронули как внутренние, так и международные рейсы. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Уфу и Омск. Кроме того, задержаны рейсы в Дубай, Ташкент, Хургаду и Алматы. О сроках снятия ограничений и восстановлении работы аэропорта пока не сообщается. Ранее появилась информация о массовой атаке дронов на территории России. БПЛА заметили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ленинградской, Смоленской, Воронежской, Тверской и других областях. URA.RU следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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