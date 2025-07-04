Челябинские срочники отправились на службу в войсковую часть Кремля

Призывники из Челябинской области, прошедшие отбор, проведенный сотрудниками местного управления ФСБ, были направлены для прохождения службы в воинскую часть, обеспечивающую охрану Кремля. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по региону.
«Ежегодно ребята из 30 регионов страны пополняют ряды срочников президентского полка, формируя силы, которые всегда должны стоять на защите главы государства и первых лиц России. Профессиональный отбор кандидатов из Челябинской области осуществляется при участии сотрудников регионального УФСБ во взаимодействии с военкоматами и призывными комиссиями», — уточнили в областном управлении.
Кандидаты на службу проходят строгий отбор, поскольку элитное подразделение привлекается к участию в воинских церемониях, обеспечивает проведение протокольных мероприятий на высшем государственном уровне и осуществляет почетную вахту у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В настоящее время полк обладает статусом специального подразделения и находится в прямом подчинении президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего.
Сотрудники спецслужб Челябинской области на начальном этапе отбора осуществляют комплексную проверку кандидатов: тщательно анализируется их происхождение, а также совместно с представителями других силовых ведомств оценивается уровень физической подготовки и морально-психологической устойчивости претендентов. Особое внимание уделяется медицинским показателям. Будущим сотрудникам предстоит пройти множество собеседований и тестирований, призванных определить их способность сохранять выдержку в стрессовых ситуациях и правильно действовать в условиях экстремальных нагрузок.
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