«Мерседес» одной из богатейших женщин России перевернулся в Москве

Внедорожник Mercedes, предположительно принадлежащий совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой, попал в ДТП. По данным telegram-канала Baza на пересечении Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы в Москве перевернулся после столкновения с двумя автомобилями.
«„Мерседес“ перевернулся в результате ДТП на востоке Москвы. Предварительно, машина принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой», — передает telegram-канал. По данным источника, за рулем находился 23-летний Святослав Б.. Сообщается, что молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
О том, находилась ли в момент аварии в автомобиле сама Мария Филева, информации пока нет. Мария Филева — совладелица акций «Группы компаний S7», в которую входит S7 Airlines. В 2024 году она вошла в рейтинг Forbes «20 богатейших женщин России». Главным акционером S7 Group является ее отец Владислав Филев, занимающий 74 место в общем рейтинге Forbes с состоянием 2,1 миллиарда долларов.
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