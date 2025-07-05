На станции Москва-Товарная-Киевская в 10:20 по московскому времени произошло задымление в производственном помещении. Оно было быстро устранено силами работников станции. Об этом сообщил официальный канал Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
«Сегодня в 10:20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала Московской железной дороги. По информации железнодорожников, инцидент не повлиял на безопасность пассажиров и сотрудников.
Сотрудники оперативно устранили задымление без привлечения экстренных служб. В настоящее время продолжаются работы по нормализации расписания движения поездов, задержки сохраняются на линии МЦД-4 и направлениях Киевского вокзала.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы произошедшей эвакуации на Киевском вокзале в связи с угрозой пожара. В Московской железной дороге подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.
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