На станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление

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На станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление
На станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление Фото:

На станции Москва-Товарная-Киевская в 10:20 по московскому времени произошло задымление в производственном помещении. Оно было быстро устранено силами работников станции. Об этом сообщил официальный канал Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«Сегодня в 10:20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала Московской железной дороги. По информации железнодорожников, инцидент не повлиял на безопасность пассажиров и сотрудников.

Сотрудники оперативно устранили задымление без привлечения экстренных служб. В настоящее время продолжаются работы по нормализации расписания движения поездов, задержки сохраняются на линии МЦД-4 и направлениях Киевского вокзала.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы произошедшей эвакуации на Киевском вокзале в связи с угрозой пожара. В Московской железной дороге подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

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На станции Москва-Товарная-Киевская в 10:20 по московскому времени произошло задымление в производственном помещении. Оно было быстро устранено силами работников станции. Об этом сообщил официальный канал Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». «Сегодня в 10:20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала Московской железной дороги. По информации железнодорожников, инцидент не повлиял на безопасность пассажиров и сотрудников. Сотрудники оперативно устранили задымление без привлечения экстренных служб. В настоящее время продолжаются работы по нормализации расписания движения поездов, задержки сохраняются на линии МЦД-4 и направлениях Киевского вокзала. Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы произошедшей эвакуации на Киевском вокзале в связи с угрозой пожара. В Московской железной дороге подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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