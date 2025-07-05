Сразу в четырех регионах России объявили опасность

Сразу четырех российских регионах объявили о воздушной опасности различного характера. Соответствующую информацию опубликовали главы Липецкой, Херсонской, Белгородской областей, а также глава города Таганрога.
«В Херсонской области объявлена ракетная опасность!» — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Все оперативные службы переведены в повышенную готовность, добавил он. Глава также обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, быть внимательными и при необходимости обращаться по номеру 112.
О введении ракетной опасности на всей территории уже Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он также рекомендовал сохранять бдительность и немедленно спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об окончании тревоги.
В свою очередь глава города Таганрог Светлана Камбулова объявила воздушную тревогу. Она рекомендовала горожан покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Камбулова подчеркнула, что в городе работают силы ПВО. Помимо этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о возможной атаке беспилотников на территории Ельца и Елецкого района.
Ранее в Херсонской области уже объявляли авиационную опасность на фоне угрозы атак беспилотников, а оперативные службы переводились в боевую готовность. Аналогичные меры принимались и в других регионах, включая Новороссийск, где также сообщали о ракетной угрозе и рекомендовали жителям укрываться в безопасных местах.
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