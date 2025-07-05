В Екатеринбурге при неизвестных обстоятельствах пропал 23-летний житель города Данил. Последний раз юношу видели 26 июня. С тех пор о местонахождении молодого человека ничего не известно, рассказали в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"Внимание! Помогите найти человека! Пропал Петренко Данил Юрьевич, 23 года, Екатеринбург. С 26 июня 2025 года его местонахождение неизвестно", — пишут волонтеры на своей странице "ВКонтакте".
Данил нормального телосложения, ростом 178 сантиметров. В последний раз его видели в камуфляжной куртке, черных спортивных штанах и зеленых кедах. Мужчина может находиться в любом районе города. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
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