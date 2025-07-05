Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Пермском крае

В Чусовом (Пермский край) во время пожара в частном доме была спасена женщина. Сообщение о возгораниипоступило в ночь на 5 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение дома и надворных построек. На пожаре погибших и травмированных нет. На пожаре спасена женщина, которую вывели в безопасную зону», — сообщает telegram-канал ведомства.
В ликвидации пожара были задействованы 23 сотрудника и семь единиц специализированной техники. Огонь распространился на площади в 209 квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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