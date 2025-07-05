05 июля 2025

Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работали 23 человека личного состава и семь единиц техники
На месте работали 23 человека личного состава и семь единиц техники Фото:

В Чусовом (Пермский край) во время пожара в частном доме была спасена женщина. Сообщение о возгораниипоступило в ночь на 5 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение дома и надворных построек. На пожаре погибших и травмированных нет. На пожаре спасена женщина, которую вывели в безопасную зону», — сообщает telegram-канал ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 23 сотрудника и семь единиц специализированной техники. Огонь распространился на площади в 209 квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом (Пермский край) во время пожара в частном доме была спасена женщина. Сообщение о возгораниипоступило в ночь на 5 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение дома и надворных построек. На пожаре погибших и травмированных нет. На пожаре спасена женщина, которую вывели в безопасную зону», — сообщает telegram-канал ведомства. В ликвидации пожара были задействованы 23 сотрудника и семь единиц специализированной техники. Огонь распространился на площади в 209 квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...