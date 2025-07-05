05 июля 2025
04 июля 2025

Команда из ЯНАО участвует в кастинге юмористического шоу на ТНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда КВН из Губкинского отправилась на кастинг в Москву (архивное фото)
Команда КВН из Губкинского отправилась на кастинг в Москву (архивное фото) Фото:

Команда КВН «Комбинация» из Губкинского (ЯНАО) борется за место в юмористическом шоу на канале ТНТ «Лига городов». Ямальцы прибыли в Москву для участия в отборе. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

«Кастинг на «ТНТ» в «Лигу городов» прямо сейчас проходит губкинская команда КВН «Комбинация». Давайте поддержим наших», — поделился Бандурко в своем telegram-канале.

Всего в третий сезон проекта отберут 40 команд. В итоге за приз в 10 миллионов рублей будут бороться 24 из них – по шесть у четырех звездных наставников.

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Команда КВН «Комбинация» из Губкинского (ЯНАО) борется за место в юмористическом шоу на канале ТНТ «Лига городов». Ямальцы прибыли в Москву для участия в отборе. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «Кастинг на «ТНТ» в «Лигу городов» прямо сейчас проходит губкинская команда КВН «Комбинация». Давайте поддержим наших», — поделился Бандурко в своем telegram-канале. Всего в третий сезон проекта отберут 40 команд. В итоге за приз в 10 миллионов рублей будут бороться 24 из них – по шесть у четырех звездных наставников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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