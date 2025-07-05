Команда КВН из Губкинского отправилась на кастинг в Москву (архивное фото)
Команда КВН «Комбинация» из Губкинского (ЯНАО) борется за место в юмористическом шоу на канале ТНТ «Лига городов». Ямальцы прибыли в Москву для участия в отборе. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.
«Кастинг на «ТНТ» в «Лигу городов» прямо сейчас проходит губкинская команда КВН «Комбинация». Давайте поддержим наших», — поделился Бандурко в своем telegram-канале.
Всего в третий сезон проекта отберут 40 команд. В итоге за приз в 10 миллионов рублей будут бороться 24 из них – по шесть у четырех звездных наставников.
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