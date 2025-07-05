С начала года в Прикамье почти тысяча новых граждан РФ встала на воинский учет

В Пермском крае более 930 бывших мигрантов, получивших российское гражданство, встали на воинский учет в первой половине 2025 года. Из них 20 человек были призваны на военную службу, сообщает пресс-службавоенного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону.
«В военкоматы Прикамья на учет встало более 930 бывших мигрантов, получивших российские паспорта. Из них 20 иностранцев поступило на военную службу по призыву. Более 45 лиц изъявило желание заключить контракт с Вооруженными Силами РФ», — сообщили в СКР.
Уточняется, что в регионе организована работа по призыву новых граждан. Так, 4 июля прибывшим из-за рубежа повестки вручили прямо на церемонии получения паспортов. Теперь они обязаны встать на воинский учет. Кроме того, им предложено заключить контракт на службу в армии. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей и возможная утрата гражданства.
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