Bild: к сентябрю Киев останется без ракет

При остановке поставок американских ракет украинская ПВО окажется небоеспособной за неделю, а HIMARS утратят эффективность к сентябрю. Об этом сообщил немецкий военный эксперт Томас Тайнер.
«Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября», — рассказал Тайнер для Bild. По его словам, эффективность систем Patriot определяется действиями ВС РФ: при большом количестве целей боезапас может исчерпаться за одну-две недели, после чего Киев останется уязвимым.
Аналитик также подчеркнул, что в случае нехватки ракет украинская сторона будет вынуждена перебросить из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-T. Это нужно, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия Украине, чтобы оказать поддержку Израилю. В условиях внутренних разногласий для Вашингтона это решение выгоднее с политической и стратегической точек зрения, передает RT.
Кроме того, военный эксперт Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру» отмечал, что без иностранной военной поддержки Украина сможет продержаться до конца лета. По его словам, в августе начнется дефицит снарядов, вооружения, беспилотников и танков.
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