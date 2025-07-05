05 июля 2025

Пермяки вживую услышат голоса любимых киногероев на фестивале комиксов

Актеры дубляжа, озвучившие популярных киногероев, выступят на фестивале в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Событие рассчитано на аудиторию от 12 лет
Событие рассчитано на аудиторию от 12 лет Фото:

В Перми 12 и 13 июля пройдет фестиваль современной визуальной культуры Panicomix (12+), на который приедут известные российские актеры дубляжа. Об этом сообщили организаторы.

«В этом году гостями фестиваля станут актеры, озвучившие популярных героев зарубежных фильмов и анимации. К примеру, голосом Всеволода Кузнецова в российском прокате говорят персонажи Брэда Питта, Уилла Смита, Джонни Деппа и Тома Круза. Также на фестивале выступит Сергей Чихачев, известный не только по дубляжу, но и как актер сериала „Кибердеревня“. Поклонники аниме смогут встретиться с Владом Токаревым, который озвучил более сотни персонажей», — написано на сайте проекта.

Panicomix проводится ежегодно и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся современной визуальной культурой. В программе — встречи с актерами, мастер-классы, выставки и конкурсы. На площадке фестиваля также будут работать тематические зоны для общения. Спецгость мероприятия — Faira Star. Девушка является косплеером. Она уже покорила фанатов в Китае, а сейчас начинает набирать популярность в родной России. В этом году местом сбора поклонников кино, анимации, комиксов и поп-культуры станет Дом Молодежи по улице Петропавловской, 185.

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В Перми 12 и 13 июля пройдет фестиваль современной визуальной культуры Panicomix (12+), на который приедут известные российские актеры дубляжа. Об этом сообщили организаторы. «В этом году гостями фестиваля станут актеры, озвучившие популярных героев зарубежных фильмов и анимации. К примеру, голосом Всеволода Кузнецова в российском прокате говорят персонажи Брэда Питта, Уилла Смита, Джонни Деппа и Тома Круза. Также на фестивале выступит Сергей Чихачев, известный не только по дубляжу, но и как актер сериала „Кибердеревня“. Поклонники аниме смогут встретиться с Владом Токаревым, который озвучил более сотни персонажей», — написано на сайте проекта. Panicomix проводится ежегодно и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся современной визуальной культурой. В программе — встречи с актерами, мастер-классы, выставки и конкурсы. На площадке фестиваля также будут работать тематические зоны для общения. Спецгость мероприятия — Faira Star. Девушка является косплеером. Она уже покорила фанатов в Китае, а сейчас начинает набирать популярность в родной России. В этом году местом сбора поклонников кино, анимации, комиксов и поп-культуры станет Дом Молодежи по улице Петропавловской, 185.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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