Рекордный выброс на Солнце: прогноз магнитных бурь на 7 июля 2025

Активность на Солнце продолжает удивлять ученых. Совсем недавно на звезде произошел мощный выброс солнечного вещества — один из самых крупных за последнее время. О том, повлияет ли он на магнитные бури — в материале URA.RU.
Солнечная активность 7 июля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в субботу, 6 июля, на Солнце произошел мощный выброс солнечного вещества. Огромное количество плазмы полетело в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени. Однако паниковать рано, ведь далеко не факт, что выброс повлияет на Землю.
«Всего за неделю со звезды ушло не менее 6 сравнимых по размеру объектов, ни один из которых пока не задел Землю даже краем», — подчеркнули ученые. «За происходящим остается лишь также пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться».
На поверхности звезды обстановка остается спокойной. Ученые оценивают индекс солнечной активности в 2.2 балла из 10 возможных. За последние сутки произошла лишь одна небольшая вспышка уровня С.
Магнитные бури 7 июля 2025
Судя по прогнозам, начало недели обещает быть спокойным. Уровень магнитосферы Земли в понедельник останется на «зеленом» уровне. Вероятность незначительных геомагнитных возмущений — 20%, а шанс магнитной бури — всего 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ближайшую магнитную бурю ученые прогнозируют в середине следующей недели. С 10 по 11 июля ожидается всплеск геомагнитной активности — в течение двух дней магнитосфера Земли будет находиться на «красном» уровне. Также шторм ожидается с 22 по 23 число.
В течение нескольких дней также прогнозируют повышенную магнитную активность: ожидать возбужденной магнитосферы стоит 12, 13, 21, 28, 29 июля, а также 1 и 2 августа. Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может оказаться неточным — ведь никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз на ближайшие дни.
Советы для метеозависимых
Магнитные бури сильнее всего сказываются на людях старше 50 лет, а также на тех, у кого есть хронические болезни или сердечно-сосудистые проблемы. Но даже у здоровых людей может проявляться метеочувствительность — примерно 30% населения Земли реагируют на такие изменения.
Полностью избежать влияния геомагнитных возмущений невозможно, но есть способы уменьшить их воздействие:
- Придерживаться правильного питания.
- Поддерживать физическую активность.
- Следить за качеством сна.
- Избегать вредных привычек, таких как алкоголь и курение.
Если симптомы (головная боль, усталость, рассеянность) не проходят, лучше обратиться к врачу — повышенная чувствительность к погодным изменениям может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.
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