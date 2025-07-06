Московский суд закончил разбираться с делом рэпера Тимати

Мировой суд Москвы удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о повторном взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщили в инстанции.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — передает РИА Новости сообщение суда. Размер задолженности не раскрывается.
В апреле стало известно, что суд планирует рассмотреть иск к Тимати о взыскании задолженности по оплате ЖКУ. Заседание по делу было назначено на 30 апреля, передает RT. Ранее суд принимал решения об отмене судебных приказов о взыскании долгов.
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