Московский суд закончил разбираться с делом рэпера Тимати

Мировой суд Москвы взыскал с Тимати задолженность по ЖКУ
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Размер задолженности Тимати не раскрывается
Размер задолженности Тимати не раскрывается Фото:

Мировой суд Москвы удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о повторном взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщили в инстанции.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — передает РИА Новости сообщение суда. Размер задолженности не раскрывается.

В апреле стало известно, что суд планирует рассмотреть иск к Тимати о взыскании задолженности по оплате ЖКУ. Заседание по делу было назначено на 30 апреля, передает RT. Ранее суд принимал решения об отмене судебных приказов о взыскании долгов.

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Мировой суд Москвы удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о повторном взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщили в инстанции. «Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — передает РИА Новости сообщение суда. Размер задолженности не раскрывается. В апреле стало известно, что суд планирует рассмотреть иск к Тимати о взыскании задолженности по оплате ЖКУ. Заседание по делу было назначено на 30 апреля, передает RT. Ранее суд принимал решения об отмене судебных приказов о взыскании долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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