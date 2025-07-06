Песков раскрыл детали разговора Путина и Макрона

Разговор президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном был содержательным, в нем присутствовали разные интонации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.
«Разговор Путина и Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что пока содержание разговора никто не «сливал», хотя такие прецеденты были с французской стороны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в связи с риском публикации дипломатического разговора Парижем, российской стороне необходимо быть сдержанной в описании своей позиции.
После прежних переговоров Путина и Макрона, 6 июля 2022 года, Париж опубликовал их запись. После этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Франция таким образом нарушила дипломатическую этику, однако Россия всегда говорит так, чтобы не было стыдно и готова отвечать за свои слова.
Президенты России и Франции провели телефонный разговор 1 июля 2025 года. Они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта, противостояние Израиля и Ирана и договорились продолжить контакты по ситуации на Ближнем Востоке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.