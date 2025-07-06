НАТО без оружия: американский эксперт заявил о провале альянса в попытках истощить Россию

Аналитик Слебода: России удалось демилитаризовать силы НАТО
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Россия провела полную демилитаризацию НАТО, заявил Слебода
Россия провела полную демилитаризацию НАТО, заявил Слебода Фото:

Истощение складских запасов Пентагона и усилия европейских стран по перевооружению свидетельствуют о фактической демилитаризации НАТО силами России. Такое заявление сделал американский эксперт в области геополитики Марк Слебода. 

«Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО», — заявил он в видеоролике, опубликованном на YouTube. Слебода отметил, что генсек НАТО Рютте регулярно «жалуется на то, что альянс отстает от Москвы». 

По мнению аналитика, Соединенные Штаты оказались не готовы обеспечить Киев вооружением в необходимых объемах. Слебода указал на возникший в Вашингтоне острый дефицит зенитных ракет, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также переносных противотанковых и зенитных комплексов. Он также отметил, что сложившаяся ситуация способна ослабить позиции США в стратегически важном для них регионе Тихого океана.

Ранее Пентагон уже объявлял о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине из-за необходимости оценить состояние собственных складов и приоритизации интересов США. Это решение вызвало обеспокоенность у Киева и обсуждалось в НАТО, где отмечали, что задержки поставок могут ослабить оборонные возможности Украины.

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Истощение складских запасов Пентагона и усилия европейских стран по перевооружению свидетельствуют о фактической демилитаризации НАТО силами России. Такое заявление сделал американский эксперт в области геополитики Марк Слебода.  «Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО», — заявил он в видеоролике, опубликованном на YouTube. Слебода отметил, что генсек НАТО Рютте регулярно «жалуется на то, что альянс отстает от Москвы».  По мнению аналитика, Соединенные Штаты оказались не готовы обеспечить Киев вооружением в необходимых объемах. Слебода указал на возникший в Вашингтоне острый дефицит зенитных ракет, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также переносных противотанковых и зенитных комплексов. Он также отметил, что сложившаяся ситуация способна ослабить позиции США в стратегически важном для них регионе Тихого океана. Ранее Пентагон уже объявлял о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине из-за необходимости оценить состояние собственных складов и приоритизации интересов США. Это решение вызвало обеспокоенность у Киева и обсуждалось в НАТО, где отмечали, что задержки поставок могут ослабить оборонные возможности Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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