05 июля 2025

Вылеты из челябинского аэропорта в Минск, Москву и Сочи задерживаются

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет в Минск из Челябинска задерживается на 10 часов
Вылет в Минск из Челябинска задерживается на 10 часов Фото:

Вылеты из аэропорта Челябинск имени Курчатова в Минск, Москву и Сочи 6 июля задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщается на онлайн-табло официального сайта воздушной гавани.

«Рейс в Минск должен был отправиться в 8:15, однако вылет перенесли на 18:10, почти на 10 часов. Вылеты в Москву задерживаются на три и пять часов. А самолет в Сочи отправится с опозданием на 2,5 часа», — следует из информации на онлайн-табло сайта Челябинского аэропорта «Курчатов».

Представители аэропорта пояснили, что причиной сдвига расписания стало позднее прибытие воздушных судов, так как большинство рейсов из Челябинска выполняются в обратном направлении, и задержки на прилете автоматически отражаются на времени отправления.

В Росавиации уточнили, что в субботу, 5 июля, ряд российских аэропортов был вынужден ввести временные ограничения на работу. Сейчас, по информации ведомства, воздушные гавани постепенно возвращаются к штатному режиму. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов.

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Вылеты из аэропорта Челябинск имени Курчатова в Минск, Москву и Сочи 6 июля задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщается на онлайн-табло официального сайта воздушной гавани. «Рейс в Минск должен был отправиться в 8:15, однако вылет перенесли на 18:10, почти на 10 часов. Вылеты в Москву задерживаются на три и пять часов. А самолет в Сочи отправится с опозданием на 2,5 часа», — следует из информации на онлайн-табло сайта Челябинского аэропорта «Курчатов». Представители аэропорта пояснили, что причиной сдвига расписания стало позднее прибытие воздушных судов, так как большинство рейсов из Челябинска выполняются в обратном направлении, и задержки на прилете автоматически отражаются на времени отправления. В Росавиации уточнили, что в субботу, 5 июля, ряд российских аэропортов был вынужден ввести временные ограничения на работу. Сейчас, по информации ведомства, воздушные гавани постепенно возвращаются к штатному режиму. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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