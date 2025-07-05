Вылеты из аэропорта Челябинск имени Курчатова в Минск, Москву и Сочи 6 июля задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщается на онлайн-табло официального сайта воздушной гавани.
«Рейс в Минск должен был отправиться в 8:15, однако вылет перенесли на 18:10, почти на 10 часов. Вылеты в Москву задерживаются на три и пять часов. А самолет в Сочи отправится с опозданием на 2,5 часа», — следует из информации на онлайн-табло сайта Челябинского аэропорта «Курчатов».
Представители аэропорта пояснили, что причиной сдвига расписания стало позднее прибытие воздушных судов, так как большинство рейсов из Челябинска выполняются в обратном направлении, и задержки на прилете автоматически отражаются на времени отправления.
В Росавиации уточнили, что в субботу, 5 июля, ряд российских аэропортов был вынужден ввести временные ограничения на работу. Сейчас, по информации ведомства, воздушные гавани постепенно возвращаются к штатному режиму. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!