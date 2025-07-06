Экстренно госпитализированная Наталья Фриске вышла на связь. Фото

Певица Наталья Фриске: врачи ничего не говорят
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья восстанавливается после операции
Наталья восстанавливается после операции Фото:

Певица Наталья Фриске попала в больницу, где ей была проведена операция по удалению четырех воспаленных лимфоузлов. Сейчас девушка восстанавливается и остается в медицинском учреждении. В беседе с URA.RU Наталья рассказала о своем состоянии.

«Самочувствие сейчас уже лучше, спасибо большое. Врачи еще пока ничего не говорят ни о каких прогнозах. Главврач придет только в понедельник, жду его. Думаю, анализы уже будут готовы в понедельник, поэтому сейчас пока ничего не говорят», — поделилась Наталья.
Певица шутит о своей повязке
Певица шутит о своей повязке
Фото:

Ситуация развивалась стремительно. Сначала у 39-летней артистки поднялась температура, затем ее начало трясти, после вылез лимфоузел, появился отек. Наталья приняла решение вызвать врачей, которые ее экстренно госпитализировали и оперативно провели хирургическое вмешательство. Причину такого состояния Фриске до сих пор не знает, но предполагает, что это отголоски другой болезни. «Думаю, что это последствия гнойной ангины, которая у меня месяц назад была», — рассказала она агентству.

Наталья Фриске сообщила, что болеет уже пятый раз за год. Она поделилась фото после операции и сравнила себя с героем комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», который пришел на экзамен в повязке и произнес культовую фразу: «Прием, прием, как слышно, профессор?».

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Певица Наталья Фриске попала в больницу, где ей была проведена операция по удалению четырех воспаленных лимфоузлов. Сейчас девушка восстанавливается и остается в медицинском учреждении. В беседе с URA.RU Наталья рассказала о своем состоянии. Ситуация развивалась стремительно. Сначала у 39-летней артистки поднялась температура, затем ее начало трясти, после вылез лимфоузел, появился отек. Наталья приняла решение вызвать врачей, которые ее экстренно госпитализировали и оперативно провели хирургическое вмешательство. Причину такого состояния Фриске до сих пор не знает, но предполагает, что это отголоски другой болезни. «Думаю, что это последствия гнойной ангины, которая у меня месяц назад была», — рассказала она агентству. Наталья Фриске сообщила, что болеет уже пятый раз за год. Она поделилась фото после операции и сравнила себя с героем комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», который пришел на экзамен в повязке и произнес культовую фразу: «Прием, прием, как слышно, профессор?».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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