Певица Наталья Фриске попала в больницу, где ей была проведена операция по удалению четырех воспаленных лимфоузлов. Сейчас девушка восстанавливается и остается в медицинском учреждении. В беседе с URA.RU Наталья рассказала о своем состоянии.
«Самочувствие сейчас уже лучше, спасибо большое. Врачи еще пока ничего не говорят ни о каких прогнозах. Главврач придет только в понедельник, жду его. Думаю, анализы уже будут готовы в понедельник, поэтому сейчас пока ничего не говорят», — поделилась Наталья.
Ситуация развивалась стремительно. Сначала у 39-летней артистки поднялась температура, затем ее начало трясти, после вылез лимфоузел, появился отек. Наталья приняла решение вызвать врачей, которые ее экстренно госпитализировали и оперативно провели хирургическое вмешательство. Причину такого состояния Фриске до сих пор не знает, но предполагает, что это отголоски другой болезни. «Думаю, что это последствия гнойной ангины, которая у меня месяц назад была», — рассказала она агентству.
Наталья Фриске сообщила, что болеет уже пятый раз за год. Она поделилась фото после операции и сравнила себя с героем комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», который пришел на экзамен в повязке и произнес культовую фразу: «Прием, прием, как слышно, профессор?».
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