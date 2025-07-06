Росавиация неожиданно закрыла аэропорт Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — рассказал Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в июне и мае 2025 года. Тогда, как и сейчас, меры объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов. Причины и сроки снятия ограничений представители Росавиации не раскрывали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.