Росавиация неожиданно закрыла аэропорт Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Ограничения введены в связи с обеспечением безопасности, заявила Росавиация
Ограничения введены в связи с обеспечением безопасности, заявила Росавиация Фото:

В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — рассказал Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в июне и мае 2025 года. Тогда, как и сейчас, меры объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов. Причины и сроки снятия ограничений представители Росавиации не раскрывали.

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В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — рассказал Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в июне и мае 2025 года. Тогда, как и сейчас, меры объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов. Причины и сроки снятия ограничений представители Росавиации не раскрывали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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