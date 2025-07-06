Системы ПВО сбили 39 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью, заявили в Минобороны РФ
Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:

Силами ПВО было сбито 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написано в сообщении. Министерство опубликовало информацию в своем telegram-канале.

Также отмечается, что над Брянской областью был сбит 21 беспилотник, над Орловской областью — 7 БПЛА. Над Тульской было сбито 6 БПЛА, над Калужской — 1 беспилотник. И над Белгородской и Курской — 2 беспилотника соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силами ПВО было сбито 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написано в сообщении. Министерство опубликовало информацию в своем telegram-канале. Также отмечается, что над Брянской областью был сбит 21 беспилотник, над Орловской областью — 7 БПЛА. Над Тульской было сбито 6 БПЛА, над Калужской — 1 беспилотник. И над Белгородской и Курской — 2 беспилотника соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...