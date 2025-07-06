Системы ПВО сбили 39 беспилотников ВСУ

Силами ПВО было сбито 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написано в сообщении. Министерство опубликовало информацию в своем telegram-канале.
Также отмечается, что над Брянской областью был сбит 21 беспилотник, над Орловской областью — 7 БПЛА. Над Тульской было сбито 6 БПЛА, над Калужской — 1 беспилотник. И над Белгородской и Курской — 2 беспилотника соответственно.
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