Глава Бразилии высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине

Глава Бразилии да Силва: участники украинского конфликта должны углубить диалог
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По мнению президента Бразилии, углубление прямого диалога поможет найти мирное решение в украинском конфликте
По мнению президента Бразилии, углубление прямого диалога поможет найти мирное решение в украинском конфликте Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что все стороны, принимающие участие в украинском конфликте, должны активизировать прямые переговоры с целью достижения его мирного урегулирования. Об этом он заявил на открытии саммита БРИКС.

«Все участники конфликта на Украине должны углубить прямой диалог по поиску мирного решения», — сказал бразильский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался организовать встречу с Лулой да Силва, направляя соответствующие запросы в администрацию Бразилии, в том числе перед саммитом G7 в июне 2025 года, однако ответа не получал. Глава Бразилии уже высказывался за дипломатическое урегулирование конфликта и подчеркивал важность диалога между сторонами.

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Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что все стороны, принимающие участие в украинском конфликте, должны активизировать прямые переговоры с целью достижения его мирного урегулирования. Об этом он заявил на открытии саммита БРИКС. «Все участники конфликта на Украине должны углубить прямой диалог по поиску мирного решения», — сказал бразильский лидер. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался организовать встречу с Лулой да Силва, направляя соответствующие запросы в администрацию Бразилии, в том числе перед саммитом G7 в июне 2025 года, однако ответа не получал. Глава Бразилии уже высказывался за дипломатическое урегулирование конфликта и подчеркивал важность диалога между сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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