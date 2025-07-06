Глава Бразилии высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что все стороны, принимающие участие в украинском конфликте, должны активизировать прямые переговоры с целью достижения его мирного урегулирования. Об этом он заявил на открытии саммита БРИКС.
«Все участники конфликта на Украине должны углубить прямой диалог по поиску мирного решения», — сказал бразильский лидер. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался организовать встречу с Лулой да Силва, направляя соответствующие запросы в администрацию Бразилии, в том числе перед саммитом G7 в июне 2025 года, однако ответа не получал. Глава Бразилии уже высказывался за дипломатическое урегулирование конфликта и подчеркивал важность диалога между сторонами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.