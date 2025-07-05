В пермском микрорайоне Балатово для проекта КРТ изымут участок с гаражом

В микрорайоне Балатово города Перми будет изъят земельный участок с расположенным на нем гаражом для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) группы Yunika. Соответствующий приказ утвердило минимущества Прикамья.
«Изъятию подлежит земельный участок в 26 квадратных метров и гараж, расположенный на нем. Постройка входит в состав Потребительского гаражного кооператива №15а. Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимости будет осуществляться за счет ООО СЗ „Горизонт“», — на опубликованные документы ведомства ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Право на реализацию КРТ в границах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в прошлом году выиграла группа Yunika. Позже с СЗ «Горизонт» заключили договор на развитие площадки площадью 1,56 га. Участок был приобретен за 410 млн рублей, что в 420 раз превышает начальную стоимость лота.
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