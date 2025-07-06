Павлюченкова обыграла на Уимблдоне одну из сильнейших ракеток мира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела очередной барьер на кортах Уимблдона, обеспечив себе место в восьмерке сильнейших участниц турнира.
В напряженном поединке она оказалась сильнее представительницы мирового тенниса Сонай Картал, занимающей 51-ю позицию в рейтинге. Итоговый счет встречи — 7:6(3) в первом сете и 6:4 во втором.
Для 34-летней спортсменки это уже второй выход в четвертьфинальную стадию турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Ранее она демонстрировала подобные результаты на Открытом чемпионате Австралии. Примечательно, что аналогичный успех ей сопутствовал лишь однажды — в 2011 году, когда она выступала в четвертьфиналах «Ролан Гаррос» и US Open.
За свою карьеру Павлюченкова в десятый раз получает возможность побороться за место в полуфинале турнира Большого шлема. Статистика ее выступлений в этой стадии говорит о том, что лишь однажды ей удалось преодолеть этот барьер — на «Ролан Гаррос» 2021 года, где она дошла до финала. На Уимблдоне ее единственным выходом в четвертьфинал был матч 2016 года, завершившийся поражением от Серены Уильямс.
Следующим испытанием для российской спортсменки станет противостояние с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Линдой Носковой, которое определит ее дальнейшую судьбу в турнире.
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