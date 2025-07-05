05 июля 2025

Мэр Соснин позвал горожан на «Пермский велофест»

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Присоединиться к заезду может любой желающий
Присоединиться к заезду может любой желающий Фото:

В центре краевой столицы 20 июля пройдет «Пермский велофест». Глава города Эдуард Соснин пригласил всех присоединиться к этому спортивному празднику.

«Приглашаю всех присоединиться к заезду на улице Петропавловской и стать частью пермского велосообщества. Зарегистрироваться можно до 18 июля», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

По задумке авторов, участниками фестиваля станут свыше 1500 человек. Весь день будут работать интерактивные и развлекательные площадки. В рамках события проведут конкурс «Самая массовая команда велолюбителей». За главный приз могут побороться трудовые коллективы, разновозрастные группы, школьные и дошкольные спортклубы.

Кроме того, запланированы четыре скоростных соревнования: велогонка ПРО «Критериум» и любительские заезды. Для самых юных спортсменов будут организованы соревнования на беговелах. Трассу обустроят перед Театром-Театром.

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В центре краевой столицы 20 июля пройдет «Пермский велофест». Глава города Эдуард Соснин пригласил всех присоединиться к этому спортивному празднику. «Приглашаю всех присоединиться к заезду на улице Петропавловской и стать частью пермского велосообщества. Зарегистрироваться можно до 18 июля», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. По задумке авторов, участниками фестиваля станут свыше 1500 человек. Весь день будут работать интерактивные и развлекательные площадки. В рамках события проведут конкурс «Самая массовая команда велолюбителей». За главный приз могут побороться трудовые коллективы, разновозрастные группы, школьные и дошкольные спортклубы. Кроме того, запланированы четыре скоростных соревнования: велогонка ПРО «Критериум» и любительские заезды. Для самых юных спортсменов будут организованы соревнования на беговелах. Трассу обустроят перед Театром-Театром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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