Мэр Соснин позвал горожан на «Пермский велофест»

В центре краевой столицы 20 июля пройдет «Пермский велофест». Глава города Эдуард Соснин пригласил всех присоединиться к этому спортивному празднику.
«Приглашаю всех присоединиться к заезду на улице Петропавловской и стать частью пермского велосообщества. Зарегистрироваться можно до 18 июля», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
По задумке авторов, участниками фестиваля станут свыше 1500 человек. Весь день будут работать интерактивные и развлекательные площадки. В рамках события проведут конкурс «Самая массовая команда велолюбителей». За главный приз могут побороться трудовые коллективы, разновозрастные группы, школьные и дошкольные спортклубы.
Кроме того, запланированы четыре скоростных соревнования: велогонка ПРО «Критериум» и любительские заезды. Для самых юных спортсменов будут организованы соревнования на беговелах. Трассу обустроят перед Театром-Театром.
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