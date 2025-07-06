Да Силва предложил радикальное решение по Совбезу ООН

Совет безопасности (Совбез) ООН необходимо расширить, включив туда государства Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов. Об этом на саммите БРИКС заявил президент Бразилии Лула да Силва.
«Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна», — сказал бразильский лидер. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Бразилии также отметил, что проведение реформ является необходимым условием для сохранения ООН. По его мнению, дальнейшее затягивание данного процесса приведет к увеличению нестабильности и росту угроз в мире.
Ранее Лула да Силва неоднократно выступал за реформу международных институтов и подчеркивал необходимость диалога для урегулирования конфликтов, включая ситуацию на Украине. Он также отмечал, что без изменений в структуре ООН и расширения Совета безопасности организация рискует утратить свою актуальность на фоне растущих глобальных угроз.
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