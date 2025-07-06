Власти Ирана призвали к ответственности США и Израиль

Арагчи: США и Израиль должны понести ответственность за нападение на Иран
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Атаки США и Израиля по ядерным объектам нарушают ДНЯО, заявил Арагчи
Атаки США и Израиля по ядерным объектам нарушают ДНЯО, заявил Арагчи Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Израиль должны понести ответственность за нападение на Иран. Заявил он это на саммите стран БРИКС.

«Атаки США и Израиля на Иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением ДНЯО», — заявил Арагчи. Его слова приводит ТАСС. Также он поблагодарил членов объединения, которые поддержали его позицию.

Ранее, после ракетных ударов Израиля по иранским ядерным объектам 13 июня, глава МИД Ирана уже призывал мировое сообщество осудить эти действия и требовал от США четкой позиции по инциденту. Тогда ряд стран, включая Россию и Китай, раскритиковали атаки, а США поддержали Израиль, обвинив Иран в нарушениях ядерных обязательств.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Израиль должны понести ответственность за нападение на Иран. Заявил он это на саммите стран БРИКС. «Атаки США и Израиля на Иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением ДНЯО», — заявил Арагчи. Его слова приводит ТАСС. Также он поблагодарил членов объединения, которые поддержали его позицию. Ранее, после ракетных ударов Израиля по иранским ядерным объектам 13 июня, глава МИД Ирана уже призывал мировое сообщество осудить эти действия и требовал от США четкой позиции по инциденту. Тогда ряд стран, включая Россию и Китай, раскритиковали атаки, а США поддержали Израиль, обвинив Иран в нарушениях ядерных обязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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