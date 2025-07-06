Власти Ирана призвали к ответственности США и Израиль

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Израиль должны понести ответственность за нападение на Иран. Заявил он это на саммите стран БРИКС.
«Атаки США и Израиля на Иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением ДНЯО», — заявил Арагчи. Его слова приводит ТАСС. Также он поблагодарил членов объединения, которые поддержали его позицию.
Ранее, после ракетных ударов Израиля по иранским ядерным объектам 13 июня, глава МИД Ирана уже призывал мировое сообщество осудить эти действия и требовал от США четкой позиции по инциденту. Тогда ряд стран, включая Россию и Китай, раскритиковали атаки, а США поддержали Израиль, обвинив Иран в нарушениях ядерных обязательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.