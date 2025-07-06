В БРИКС обратились к Израилю со срочным призывом

В БРИКС призвали Израиль немедленно вывести войска с территории Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В БРИКС призвали Израиль срочно вывести войска с сирийской территории
В БРИКС призвали Израиль срочно вывести войска с сирийской территории Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.

"Лидеры БРИКС в декларации саммита призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории", — следует из декларации стран-участниц БРИКС. Кроме того, они выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности данного государства.

Ранее участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта на Ближнем Востоке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита. "Лидеры БРИКС в декларации саммита призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории", — следует из декларации стран-участниц БРИКС. Кроме того, они выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности данного государства. Ранее участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...