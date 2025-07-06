Участники саммита БРИКС выразили жесткое мнение по поводу ударов по Ирану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны БРИКС осудили недавние удары США и Израиля по Ирану
Страны БРИКС осудили недавние удары США и Израиля по Ирану Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Об этом говорится в декларации стран-участников саммита.

«Участники саммита БРИКС осудили военные удары по Ирану, которые являются нарушением международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта [на Ближнем Востоке] и призвали к необходимости контроля над вооружениями», — следует из декларации лидеров БРИКС.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Израиль должны быть привлечены к ответственности за совершенное против Ирана нападение. Помимо этого, он выразил благодарность государствам-членам БРИКС, поддержавшим иранскую точку зрения по данному вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Об этом говорится в декларации стран-участников саммита. «Участники саммита БРИКС осудили военные удары по Ирану, которые являются нарушением международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта [на Ближнем Востоке] и призвали к необходимости контроля над вооружениями», — следует из декларации лидеров БРИКС. Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Израиль должны быть привлечены к ответственности за совершенное против Ирана нападение. Помимо этого, он выразил благодарность государствам-членам БРИКС, поддержавшим иранскую точку зрения по данному вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...