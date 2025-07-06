Участники саммита БРИКС выразили жесткое мнение по поводу ударов по Ирану

Участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Об этом говорится в декларации стран-участников саммита.
«Участники саммита БРИКС осудили военные удары по Ирану, которые являются нарушением международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта [на Ближнем Востоке] и призвали к необходимости контроля над вооружениями», — следует из декларации лидеров БРИКС.
Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Израиль должны быть привлечены к ответственности за совершенное против Ирана нападение. Помимо этого, он выразил благодарность государствам-членам БРИКС, поддержавшим иранскую точку зрения по данному вопросу.
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