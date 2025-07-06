06 июля 2025
05 июля 2025

Человека пырнули в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, пострадавший скончался
По словам очевидцев, пострадавший скончался Фото:

В Екатеринбурге в районе Ангарской, 22 пырнули человека. Как сообщили очевидцы, перед этим пострадавший вступил в словесную перепалку с другим мужчиной.

«К сожалению парень умер в машине реанимации. Убийцу задержали с помощью местных подростков, которые помогли найти виновного в преступлении», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в районе Ангарской, 22 пырнули человека. Как сообщили очевидцы, перед этим пострадавший вступил в словесную перепалку с другим мужчиной. «К сожалению парень умер в машине реанимации. Убийцу задержали с помощью местных подростков, которые помогли найти виновного в преступлении», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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