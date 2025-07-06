По словам очевидцев, пострадавший скончался
В Екатеринбурге в районе Ангарской, 22 пырнули человека. Как сообщили очевидцы, перед этим пострадавший вступил в словесную перепалку с другим мужчиной.
«К сожалению парень умер в машине реанимации. Убийцу задержали с помощью местных подростков, которые помогли найти виновного в преступлении», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!