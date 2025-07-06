Жители Свердловской области бьют тревогу из-за борщевика. Целые поля ядовитого растения были замечены вдоль ЕКАД.
«Вдоль ЕКАД в районе съезда в Березовский горожане заметили огромные поля борщевика — опасного для здоровья растения. Никто с этим ничего не делает», — передает слова очевидцев telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Ранее в Новоуральске жители пожаловались на борщевик гигантских размеров. Растение разрослось больше двух метров в высоту.
Сок борщевика опасен из-за содержащегося в нем яда фурокумарина. Он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать сильные ожоги. Пыльца борщевика вызывает сильное раздражение гортани, которое может сопровождаться рвотой и тошнотой, а при сильной аллергии закончиться удушьем.
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