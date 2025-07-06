06 июля 2025
05 июля 2025

Ядовитое растение атакует Свердловскую область. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Яд борщевика может вызвать сильнейшие ожоги
Яд борщевика может вызвать сильнейшие ожоги Фото:

Жители Свердловской области бьют тревогу из-за борщевика. Целые поля ядовитого растения были замечены вдоль ЕКАД.

«Вдоль ЕКАД в районе съезда в Березовский горожане заметили огромные поля борщевика — опасного для здоровья растения. Никто с этим ничего не делает», — передает слова очевидцев telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Ранее в Новоуральске жители пожаловались на борщевик гигантских размеров. Растение разрослось больше двух метров в высоту.

Сок борщевика опасен из-за содержащегося в нем яда фурокумарина. Он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать сильные ожоги. Пыльца борщевика вызывает сильное раздражение гортани, которое может сопровождаться рвотой и тошнотой, а при сильной аллергии закончиться удушьем. 

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Жители Свердловской области бьют тревогу из-за борщевика. Целые поля ядовитого растения были замечены вдоль ЕКАД. «Вдоль ЕКАД в районе съезда в Березовский горожане заметили огромные поля борщевика — опасного для здоровья растения. Никто с этим ничего не делает», — передает слова очевидцев telegram-канал «Свет Екатеринбург». Ранее в Новоуральске жители пожаловались на борщевик гигантских размеров. Растение разрослось больше двух метров в высоту. Сок борщевика опасен из-за содержащегося в нем яда фурокумарина. Он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать сильные ожоги. Пыльца борщевика вызывает сильное раздражение гортани, которое может сопровождаться рвотой и тошнотой, а при сильной аллергии закончиться удушьем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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