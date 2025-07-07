Россиянам обещают рост доходов, но при одном условии

Специалист Быханов: рост зарплат россиян будет зависеть от их производительности
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По словам Быханова, на рынке труда формируется новый принцип мотивации сотрудников
По словам Быханова, на рынке труда формируется новый принцип мотивации сотрудников Фото:

Рост доходов в России будет обеспечен только тем сотрудникам, которые смогут повысить производительность труда. Такой прогноз озвучил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

«Оказал услугу в срок и в большем объеме — получил больше денег. Именно этот простой принцип станет основой новой системы мотивации сотрудников», — пояснил Быханов в интервью радио Sputnik. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять.

Эксперт отметил, что традиционная система оплаты за отработанные часы уступает место новой модели — выплатам за оказанные услуги и достигнутые результаты. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять.

Быханов также подчеркнул, что рост зарплат должен зависеть не от дефицита рабочей силы, а от повышения эффективности работы. Такой подход позволит компаниям стать более конкурентоспособными и обеспечит сотрудникам достойные условия жизни, считает эксперт.

По данным исследований, в третьем квартале 2025 года россиян ожидает повышение средней заработной платы до 154 тысяч рублей, причем у мужчин зарплата может подняться до 176 тысяч рублей, а женщин — до 129 тысяч. Однако, по словам экспертов, некоторые компании также рассматривают возможность сокращения выплат персоналу: 16,5% организаций допускают снижение зарплат в ближайший год. В конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей.

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Рост доходов в России будет обеспечен только тем сотрудникам, которые смогут повысить производительность труда. Такой прогноз озвучил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов. «Оказал услугу в срок и в большем объеме — получил больше денег. Именно этот простой принцип станет основой новой системы мотивации сотрудников», — пояснил Быханов в интервью радио Sputnik. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять. Эксперт отметил, что традиционная система оплаты за отработанные часы уступает место новой модели — выплатам за оказанные услуги и достигнутые результаты. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять. Быханов также подчеркнул, что рост зарплат должен зависеть не от дефицита рабочей силы, а от повышения эффективности работы. Такой подход позволит компаниям стать более конкурентоспособными и обеспечит сотрудникам достойные условия жизни, считает эксперт. По данным исследований, в третьем квартале 2025 года россиян ожидает повышение средней заработной платы до 154 тысяч рублей, причем у мужчин зарплата может подняться до 176 тысяч рублей, а женщин — до 129 тысяч. Однако, по словам экспертов, некоторые компании также рассматривают возможность сокращения выплат персоналу: 16,5% организаций допускают снижение зарплат в ближайший год. В конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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