Трамп пообещал поднять торговые тарифы сторонникам БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп пообещал дополнительные пошлины в 10% союзникам БРИКС
Дональд Трамп пообещал дополнительные пошлины в 10% союзникам БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Странам, которые поддерживают БРИКС, США дополнительно поднимет торговые пошлины. Это пообещал американский глава Дональд Трамп.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет», — заявил Трамп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Странам, которые поддерживают БРИКС, США дополнительно поднимет торговые пошлины. Это пообещал американский глава Дональд Трамп. «Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет», — заявил Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...