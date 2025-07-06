Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова обрушилась с критикой на чиновников из окружного департамента труда и занятости населения. Она заявила первому замглавы департамента Валерию Беспояско, что не видит эффективной работы на сельских территориях, когда он не ответил на вопрос депутата Еремея Айпина о коэффициенте латентной безработицы, сообщает парламентский корреспондент URA.RU.
«Вы не работаете. Вы должны знать коэффициент латентной безработицы, и почему это происходит. Второе. В поселках не создаются рабочие места, и вы этим не занимаетесь. А программа самозанятости? А программа, которую делает соцзащита по госконтрактам? А программа, которую делает „Мой бизнес“ — это что, не для них предназначено? Наверное, надо просто на сельских территориях работать. И мне кажется, что это очень непрофессионально», — возмутилась зампред думы.
Беспояско в ответ заявил, что у департамента «есть большие сдвиги по самозанятости». «Буквально сейчас были переданы полномочия дептруда для обеспечения выездных мероприятий по оказанию гражданам услуг в сфере занятости. Буквально сейчас в правовом управлении у нас на утверждении приказ, который определяет 72 труднодоступные территории, в том числе в которые мы в течение года будем выезжать и оказывать услуги и предоставлять меры поддержки», — дополнила замдиректора департамента Юлия Степанян.
Западнова выслушала пояснения. Однако все равно настоятельно потребовала предоставить информацию, которую запрашивал Айпин о латентной безработице.
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