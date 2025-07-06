06 июля 2025

В центре Перми автобусы следуют в объезд из-за ремонта. Схема

Пять автобусных маршрутов в Перми изменили схему движения из-за ремонта дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения
Автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения Фото:

Автобусы в центре Перми следуют в объезд. Причина — ремонт улицы Борчанинова.

«В Перми с 6 июля стартовали работы по ремонту дорожного участка на улице Борчанинова. Перекрытым оказался промежуток между улицами Ленина и Петропавловской», — сообщает департамент транспорта администрации Перми в telegram-канале. 

В дептрансе также добавили, что автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения и теперь следуют по улицам Ленина и Крисанова. При этом движение трамваев осуществляется без изменений. 

При этом движение трамваев осуществляется без изменений
При этом движение трамваев осуществляется без изменений
Фото:

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Автобусы в центре Перми следуют в объезд. Причина — ремонт улицы Борчанинова. «В Перми с 6 июля стартовали работы по ремонту дорожного участка на улице Борчанинова. Перекрытым оказался промежуток между улицами Ленина и Петропавловской», — сообщает департамент транспорта администрации Перми в telegram-канале.  В дептрансе также добавили, что автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения и теперь следуют по улицам Ленина и Крисанова. При этом движение трамваев осуществляется без изменений. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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