Автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения
Автобусы в центре Перми следуют в объезд. Причина — ремонт улицы Борчанинова.
«В Перми с 6 июля стартовали работы по ремонту дорожного участка на улице Борчанинова. Перекрытым оказался промежуток между улицами Ленина и Петропавловской», — сообщает департамент транспорта администрации Перми в telegram-канале.
В дептрансе также добавили, что автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно изменили схему движения и теперь следуют по улицам Ленина и Крисанова. При этом движение трамваев осуществляется без изменений.
При этом движение трамваев осуществляется без изменений
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