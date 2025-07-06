В Перми назвали дату открытия корейского стрит-фуда, запуск которого ждали год

Кафе быстрого питания корейской кухни «Чико» в Перми планируют открыть 12 июля. Об этом сообщили в telegram-канале заведения.
«Все так ждали этот момент, и вот мы уже готовы назвать дату открытия. Домик откроется 12 июля», — сказано в сообщении.
Будут ли организованы праздничные мероприятия, пока не уточняется. Но информация вызвала большой интерес у пермяков. Горожане в комментариях к посту пишут, что готовы занимать очередь в субботу с 6 утра, чтобы занять удобное место и попробовать блюда корейской кухни.
Открытия кафе пермяки ждут с лета 2024 года, но запуск проекта все время откладывали. Заведение входит в одноименную сеть ресторанов, посвященных корейской культуре. В основе меню — корн-доги, закуски из рисовых палочек с фирменным соусом, курица по-корейски, роллы, супы, десерты и напитки. Кафе посещают поклонники k-pop культуры. В Перми уже работает кофейня My time с такой же тематикой.
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