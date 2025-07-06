Пьяный житель ХМАО устроил поножовщину и убил друга

В Радужном мужчина во время застолья устроил поножовщину и убил своего друга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Обвиняемый, 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом помещении дома № 6 микрорайона № 3 города Радужный, в ходе ссоры, нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
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