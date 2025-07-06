06 июля 2025
05 июля 2025
04 июля 2025

Пьяный житель ХМАО устроил поножовщину и убил друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит уголовная ответственность за убийство друга
Югорчанину грозит уголовная ответственность за убийство друга Фото:

В Радужном мужчина во время застолья устроил поножовщину и убил своего друга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обвиняемый, 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом помещении дома № 6 микрорайона № 3 города Радужный, в ходе ссоры, нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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В Радужном мужчина во время застолья устроил поножовщину и убил своего друга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщает пресс-служба ведомства. «Обвиняемый, 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом помещении дома № 6 микрорайона № 3 города Радужный, в ходе ссоры, нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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