В Камчатском крае временно ограничили интернет ради безопасности жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей», — подчеркнул Солодов на оперативном совещании. Его слова приводит telegram-канал правительства региона. Он отметил, что такие меры стали результатом учений Минобороны РФ с участием профильных ведомств, которые позволили выработать дополнительные способы предотвращения террористических и диверсионных угроз.
Для минимизации неудобств в регионе будет развернуто восемь бесплатных точек Wi-Fi в бывшем Ленинском районе Петропавловска-Камчатского до конца недели. Аналогичные точки появятся в Елизове. Также рассматривается возможность установки бесплатного Wi-Fi в Вилючинске.
Ранее временные ограничения на мобильный интернет уже вводились в других регионах России, таких как Приморский край, Удмуртия и Татарстан. Причиной подобных мер становилась необходимость обеспечения безопасности на фоне учений или угроз, в том числе атак беспилотников. В этих случаях жителям также рекомендовали пользоваться Wi-Fi и проводным интернетом или звонить в экстренные службы по телефону.
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