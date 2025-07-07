В Камчатском крае временно ограничили интернет

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Власти Камчатского края порекомендовали жителям использовать Wi-Fi для связи
Власти Камчатского края порекомендовали жителям использовать Wi-Fi для связи Фото:

В Камчатском крае временно ограничили интернет ради безопасности жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей», — подчеркнул Солодов на оперативном совещании. Его слова приводит telegram-канал правительства региона. Он отметил, что такие меры стали результатом учений Минобороны РФ с участием профильных ведомств, которые позволили выработать дополнительные способы предотвращения террористических и диверсионных угроз.

Для минимизации неудобств в регионе будет развернуто восемь бесплатных точек Wi-Fi в бывшем Ленинском районе Петропавловска-Камчатского до конца недели. Аналогичные точки появятся в Елизове. Также рассматривается возможность установки бесплатного Wi-Fi в Вилючинске.

Ранее временные ограничения на мобильный интернет уже вводились в других регионах России, таких как Приморский край, Удмуртия и Татарстан. Причиной подобных мер становилась необходимость обеспечения безопасности на фоне учений или угроз, в том числе атак беспилотников. В этих случаях жителям также рекомендовали пользоваться Wi-Fi и проводным интернетом или звонить в экстренные службы по телефону.

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В Камчатском крае временно ограничили интернет ради безопасности жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. «Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей», — подчеркнул Солодов на оперативном совещании. Его слова приводит telegram-канал правительства региона. Он отметил, что такие меры стали результатом учений Минобороны РФ с участием профильных ведомств, которые позволили выработать дополнительные способы предотвращения террористических и диверсионных угроз. Для минимизации неудобств в регионе будет развернуто восемь бесплатных точек Wi-Fi в бывшем Ленинском районе Петропавловска-Камчатского до конца недели. Аналогичные точки появятся в Елизове. Также рассматривается возможность установки бесплатного Wi-Fi в Вилючинске. Ранее временные ограничения на мобильный интернет уже вводились в других регионах России, таких как Приморский край, Удмуртия и Татарстан. Причиной подобных мер становилась необходимость обеспечения безопасности на фоне учений или угроз, в том числе атак беспилотников. В этих случаях жителям также рекомендовали пользоваться Wi-Fi и проводным интернетом или звонить в экстренные службы по телефону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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