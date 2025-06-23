Жителей Приморья предупредили об отключении интернета

В Приморье введут временные ограничения на мобильный интернет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Приморье можно наблюдать временное отключение интернета
В Приморье можно наблюдать временное отключение интернета Фото:

В Приморском крае возможны временные отключения мобильного интернета в рамках мер безопасности. Об этом сообщает министр связи и цифрового развития Приморья Андрей Клементьев.

«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету", — передает слова министра связи социальные сети Приморского края. Такие меры введены в связи с вопросом безопасности в регионе.

Несмотря на ограничения, жители смогут звонить и отправлять SMS без проблем. Для выхода в сеть рекомендуется использовать Wi-Fi или проводной интернет. В случае экстренной ситуации доступен вызов 112 с любого телефона.

Ранее в Удмуртии ввели временные ограничения на мобильный интернет в связи с оперативной обстановкой. Аналогичные меры приняты в Татарстане из-за угрозы атак БПЛА, передает "Царьград".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае возможны временные отключения мобильного интернета в рамках мер безопасности. Об этом сообщает министр связи и цифрового развития Приморья Андрей Клементьев. «В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету", — передает слова министра связи социальные сети Приморского края. Такие меры введены в связи с вопросом безопасности в регионе. Несмотря на ограничения, жители смогут звонить и отправлять SMS без проблем. Для выхода в сеть рекомендуется использовать Wi-Fi или проводной интернет. В случае экстренной ситуации доступен вызов 112 с любого телефона. Ранее в Удмуртии ввели временные ограничения на мобильный интернет в связи с оперативной обстановкой. Аналогичные меры приняты в Татарстане из-за угрозы атак БПЛА, передает "Царьград".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...